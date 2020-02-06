В Таиланде число жертв стрельбы приблизилось к 20

По данным таиландского Министерства здравоохранения, жертвами стрельбы в городе Корат, которую устроил военнослужащий, стали по меньшей мере 17 человек.

Также известно, что несколько человек были ранены, однако точное количество не известно.

Количество жертв стрельбы в торговом центре Terminal 21 в Таиланде приблизилось к 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Местные СМИ сообщают, что стрелок забаррикадировался с заложниками на 4 этаже торгового центра. Спецподразделения полиции пока не могут начать штурм. На место происшествия привезли мать военного, чтобы попытаться уговорить его сдаться.