В Киев после обмена вернулись двое экс-"беркутовцев"

Адвокат также разместил на своей странице открытое письмо экс-"беркутовцев" на имя президента Владимира Зеленского, главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и гепрокурора Руслана Рябошапки.

Бывшие "беркутовцы" Александр Мариченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев. Об этом заявил адвокат Алексей Горошинский в Facebook.