В Киев после обмена вернулись двое экс-"беркутовцев"

Адвокат также разместил на своей странице открытое письмо экс-"беркутовцев" на имя президента Владимира Зеленского, главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и гепрокурора Руслана Рябошапки.
Бывшие "беркутовцы" Александр Мариченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев. Об этом заявил адвокат Алексей Горошинский в Facebook.
"Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в письме.