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В Нижних Воротах на Закарпатье, где-то несколько часов назад произошел вооруженный инцидент с участием спецслужб
События
Сегодня, 08:46
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Проводятся обыски автомобилей, изъято огнестрельное оружие - автомат.
На асфальте заметно пятна крови.
Территорию вокруг огородили лентой, посторонних не допускают, здесь работают специалисты-правоохранители.
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