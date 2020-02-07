Более 800 человек умерли от коронавируса

По состоянию на конец субботы, 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии, кроме того, было зафиксировано 28 тыс.

942 предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа.

Число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 тыс. 198, в том числе 811 человек скончались в результате этой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В общей сложности 2649 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Также было найдено 371 тыс. 905 человек, которые имели тесные контакты с больными.