Военного который застрелил 25 человек в Таиланде, ликвидировала полиция

Стрелка убили в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от правохранителей более 17 часов.

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима и убившего 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате стрельбы 25 человек погили и 63 получили ранениия. Среди погибших есть военнослужащие.

Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 21, а пострадавших - до 33.

Военнослужащий сначала открыл стрельбу на территории воинской части. Он убил трех человек - своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.