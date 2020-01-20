Подробности гибели троих детей под Запорожьем сообщили в полиции

Отмечается, что 8 февраля в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о гибели трех малолетних детей в одном из сел Запорожского района.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели троих детей 2014 годов рождения, которые провалились под лед на пруду в одном из сел Запорожского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

На место происшествия выехали руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Предварительно установлено, что двое мальчиков и девочка 2014 годов рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей самостоятельно начали искать детей и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое малолетних умерли.