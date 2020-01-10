Спутник-шпион на орбиту вывела Япония

Сообщается, что ракета H2A стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе страны Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo News.

"В воскресенье Япония запустила ракету-носитель с государственным спутником для сбора разведывательных данных. Он был успешно выведен на орбиту после того, как предыдущая попытка взлета была отменена из-за сбоя", - говорится в сообщении.