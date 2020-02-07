Мотивы таиландского стрелка стали известны

Сообщается, что стрельбу устроил 32-летний солдат Джакрапант Томма, который служил на военной базе недалеко от Накхонратчасимы в 250 км от Бангкока.

Таиландский военный Джакрапант Томма устроил стрельбу, в результате которой погибли 26 человек, из-за проблем, связанных с продажей дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чаноча, передает Reuters.

"Это был личный конфликт ... из-за сделки с домом", - заявил премьер Чаноча.

Он также добавил, что конфликт был связан с родственником командира Томма, которого он убил еще до того, как устроил стрельбу в торговом центре. После убийства командира солдат ворвался в оружейный склад, а также угнал армейский внедорожник.