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События Сегодня, 13:0743
Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
Сообщается, что после стрельбы в Мукачево полиция, спецназ, сотрудники СБУ и прокуратура провели совместную спецоперацию по задержанию участников банды, которые планировали установить контроль над областью.
Результатом операции стало задержание главаря и членов преступной группировки.
Возможные причастные к стрельбе в Мукачево оказывали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
По данным полиции, банда была вооружена, при задержании участники группировки оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться. Их задержали, в результате никто не пострадал. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле.
Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.
 
Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
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