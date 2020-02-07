Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье

Сообщается, что после стрельбы в Мукачево полиция, спецназ, сотрудники СБУ и прокуратура провели совместную спецоперацию по задержанию участников банды, которые планировали установить контроль над областью.

Результатом операции стало задержание главаря и членов преступной группировки.

Возможные причастные к стрельбе в Мукачево оказывали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

По данным полиции, банда была вооружена, при задержании участники группировки оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться. Их задержали, в результате никто не пострадал. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле.