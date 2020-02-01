Новый температурный рекорд зафиксировали на Антарктиде

Сообщается, что в полдень 6 февраля научная станция Esperanza на севере Антарктического полуострова зафиксировала температуру +18,3. Это является историческим рекордом с 1961 года, поскольку превышает зафиксированный в марте 2015 года предыдущий рекордный показатель на +0,8.

На Антарктиде в течение этой недели были зафиксированы рекордно высокие температуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национальной метеорологической службы Аргентины.

При этом, такая высокая температура на Антарктиде является аномальной для февраля. Нормальной для этого периода считается температура воздуха до +1.