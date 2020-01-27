Автобус с детьми перевернулся в Чехии, много пострадавших

По данным правоохранителей, водитель двухэтажного автобуса по неизвестным причинам съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.

На момент инцидента в салоне автобуса находились около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

В Чехии сегодня, 9 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил около 70 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktualne.

Представители службы по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в результате аварии один человек был тяжело травмирован, 6 - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.