Автобус с украинцами в России протаранил фуру

Сообщается, что авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4 Дон в Верхнемамонском районе.

Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина - погибли на месте.

В Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную прокуратуру.

Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в больницу. Водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.