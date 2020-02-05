Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.
Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.
По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.
Напомним, ранее сообщалось, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.