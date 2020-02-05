Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.