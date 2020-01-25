 

Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие

События Вчера, 23:0941
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
О спецоперации отчитались в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, отмечая, что задержали членов преступной группировки
- Во время задержания мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек, - говорится в сообщении полиции.
- По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова усилены меры безопасности на Закарпатье. Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом, - добавляют в полиции.
Поэтому в субботу, 8 февраля, в с. Нижних Воротах задержали лидера и членов преступной группировки, говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и рота особого назначения полиции области.
При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.
- Стоит отметить, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие, - отмечают в полиции.
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.
После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.
 
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
 


Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, задержание, Закарпатье, 7dniv, 7dnivinfo, спецоперация  
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики

Новости по теме

Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
Вчера, 13:07
Полиция задержала подозреваемых по делу убийства адвоката возле СИЗО в Кропивницком
Полиция задержала подозреваемых по делу убийства адвоката возле СИЗО в Кропивницком
25-янв-2020, 21:44
Во время проведения масштабной спецоперации в Херсоне было проведено
Во время проведения масштабной спецоперации в Херсоне было проведено
20-янв-2020, 18:13
В Херсоне происходит масштабная спецоперация, была задействована Нацгвардия
В Херсоне происходит масштабная спецоперация, была задействована Нацгвардия
20-янв-2020, 13:39
Руководство отдела полиции уволили из-за дела об убийстве в Каховке
Руководство отдела полиции уволили из-за дела об убийстве в Каховке
13-янв-2020, 10:16

Последние новости

Вчера, 2020-02-09
23:09
События
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
21:00
Политика
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли
19:10
События
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца
19:08
События
Автобус с украинцами в России протаранил фуру
19:06
События
Назвали новые сроки пикового распространения коронавируса
19:04
События
Автобус с детьми перевернулся в Чехии, много пострадавших
15:18
События
Новый температурный рекорд зафиксировали на Антарктиде
13:34
Политика
Детали нового закона о криминализации контрабанды рассказал Нефьодов
13:07
События
Полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
12:37
Политика
Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу
11:10
События
Мотивы таиландского стрелка стали известны
09:15
Экономика
Снижение курса доллара прогнозируют аналитики
09:13
События
Спутник-шпион на орбиту вывела Япония
09:09
События
Подробности гибели троих детей под Запорожьем сообщили в полиции
09:07
События
Военного который застрелил 25 человек в Таиланде, ликвидировала полиция
09:05
События
Более 800 человек умерли от коронавируса
09:03
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.02.20)
08:50
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 9 Февраля
08:46
События
В Нижних Воротах на Закарпатье, несколько часов назад произошел вооруженный инцидент с участием спецслужб
2020-02-08
23:41
События
В селе Нижние Ворота в Закарпатье проводится спецоперация по задержанию мафиозной группировки со Львова

Новости ТОП-7

В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников43982
В Закарпатье всё СБУ на ушах в поисках контрабандного туннеля в Словакию3924
В Нижних Воротах на Закарпатье, несколько часов назад произошел вооруженный инцидент с участием спецслужб2129
В эвакуированном консульстве США в городе Ухань, были найдены контейнеры с маркировкой биологической опасности839
Цель земельной реформы назвал представитель Зеленского576
Мотивы таиландского стрелка стали известны470
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в КНДР370

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15212
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28655
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58908
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53564
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21769
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19589

События

Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
О спецоперации отчитались в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, отмечая, что задержали членов
Вчера, 23:0942
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца
У больного нет никаких серьезных симптомов болезни
Вчера, 19:10112
Автобус с украинцами в России протаранил фуру
Автобус с украинцами в России протаранил фуру
В результате аварии погибли три человека
Вчера, 19:0864
Назвали новые сроки пикового распространения коронавируса
Назвали новые сроки пикового распространения коронавируса
Пик вспышки коронавируса ожидается во второй половине месяца
Вчера, 19:06156
Автобус с детьми перевернулся в Чехии, много пострадавших
Автобус с детьми перевернулся в Чехии, много пострадавших
Пострадали более 70 человек, среди них есть дети
Вчера, 19:0466
Новый температурный рекорд зафиксировали на Антарктиде
Новый температурный рекорд зафиксировали на Антарктиде
Сообщается, что в полдень 6 февраля научная станция Esperanza на севере Антарктического полуострова зафиксировала температуру
Вчера, 15:1878
7 Днів