Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие

О спецоперации отчитались в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, отмечая, что задержали членов преступной группировки

- Во время задержания мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек, - говорится в сообщении полиции.

- По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова усилены меры безопасности на Закарпатье. Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом, - добавляют в полиции.

Поэтому в субботу, 8 февраля, в с. Нижних Воротах задержали лидера и членов преступной группировки, говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и рота особого назначения полиции области.

При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

- Стоит отметить, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие, - отмечают в полиции.

Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.