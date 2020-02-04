Меру пресечения Зверобой избрал суд

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства.

Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.