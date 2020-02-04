Меру пресечения Зверобой избрал суд

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства.
Суд полностью удовлетворил ходатайство.
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.
По данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через Facebook и YouTube угрожала президенту. Отметим, в ноябре 2019 года у Зверобой проходили обыски по этому делу. В ходе обысков у нее изъяли несколько единиц оружия.