Выяснилось, что более 10 сотрудников СБУ завязаны на киллерах Шеремета

Более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

Как он отметил, связи подозреваемых со спецслужбой "уже доказаны".

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – уточнил замминистра.

В то же время в СБУ официально не подтвердили, но и не опровергнули эти заявления. "Дело ведет МВД, поэтому они должны это комментировать", – сказала изданию спикер Службы безопасности Елена Гитлянская.

Напомним, в январе бывший первый замглавы Администрации Президента Андрей Портнов обнародовал прослушку фигурантов дела. Источник получения записей он не назвал.

Так, на одной из записей Владислав Грищенко – свидетель по делу Шеремета – якобы обсуждает уголовное производство с сотрудником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

Кроме того, Портнов обнародовал разговор подозреваемой Юлии Кузьменко с бывшим пресс-секретарем батальона "Днепр-1" Василисой Мазурчук, которая названа женой сотрудника СБУ. На записи женщины обсуждают ликвидацию одного из управлений департамента контрразведки.