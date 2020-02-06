Учёные сделали сенсационное открытие! Коронавирус передаётся через канализацию!

Ученые установили, что у нового китайского коронавируса есть еще один, помимо воздушно-капельного, путь распространения.

Как пишут научные издания со ссылкой на свежее исследование, было установлено, что коронавирус 2019-nCov принадлежит к тому же семейству, что и SARS, ставший причиной эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. В этой связи у медиков возникли предположения, что и способ передачи инфекции может быть схож.





До сих пор считалось, что коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или при контакте с зараженными поверхностями. Такой вывод был сделан изначально в связи с симптоматикой вызванного им заболевания: пневмония, сопровождаемая кашлем. Однако у части пациентов помимо симптомов ОРВИ наблюдались расстройства работы пищеварительной системы, например, диарея. Фекальные массы также способны содержать в себе коронавирус, установили ученые. Пока остается неясным только, как долго вирус может сохранять жизнеспособность вне организма.