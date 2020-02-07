В магазинах Польши будут обыскивать украинцев на предмет воровства

В польском магазине в городе Барлинек Западнопоморского воеводства, установили табличку, в которой сообщается, что на выходе все украинцы должны пройти проверку.

Портал Wirtualna Polska взял комментарий у владельца магазина Ежи Бител. Он пояснил, что табличку было установлено после того как гражданин Украины украл две сумки продуктов. Интересно, что надпись, по просьбе владельца, перевели ... украинцы, работающие в магазине.

Мужчина утверждает, что табличка с подобной надписью висела там в течение 30 лет «и никогда не было никаких жалоб». Ежи Бител также сказал, что украинцы - это проблема в его магазине и во всем Барлинек и подчеркнул, что они воруют значительно чаще, чем поляки.

Между тем Центр по мониторингу расовой и ксенофобской дискриминации на своей странице в Facebook написал, что «это скандальный случай дискриминации лиц в связи с их национальностью». В организации заверили, что приложат все усилия, чтобы лица, ответственные за установление таблицы и лица, которые заставили поместить на нее угрозы, понесли уголовную ответственность.