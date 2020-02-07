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События Сегодня, 21:3866
В магазинах Польши будут обыскивать украинцев на предмет воровства
В польском магазине в городе Барлинек Западнопоморского воеводства, установили табличку, в которой сообщается, что на выходе все украинцы должны пройти проверку.
Портал Wirtualna Polska взял комментарий у владельца магазина Ежи Бител.  Он пояснил, что табличку было установлено после того как гражданин Украины украл две сумки продуктов.  Интересно, что надпись, по просьбе владельца, перевели ... украинцы, работающие в магазине.
Мужчина утверждает, что табличка с подобной надписью висела там в течение 30 лет «и никогда не было никаких жалоб».  Ежи Бител также сказал, что украинцы - это проблема в его магазине и во всем Барлинек и подчеркнул, что они воруют значительно чаще, чем поляки.
Между тем Центр по мониторингу расовой и ксенофобской дискриминации на своей странице в Facebook написал, что «это скандальный случай дискриминации лиц в связи с их национальностью».  В организации заверили, что приложат все усилия, чтобы лица, ответственные за установление таблицы и лица, которые заставили поместить на нее угрозы, понесли уголовную ответственность.
«Обязательно сообщим об этой ситуации в прокуратуру, представителю гражданских прав и в посольство Украины в Польше», - сообщили представители Центра.
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Теги: news, новости, Украина, Польша, Проверка, табличка, 7dniv, 7dnivinfo  
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