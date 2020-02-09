В Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 1016

В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

Число случаев заражения в Китае достигло 42638.

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.