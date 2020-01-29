Проверить невиновность фигурантов дела Шеремета поручили прокурорам

Прокуроры в деле об убийстве Павла Шеремета поручили следователям Нацполиции проверить версии невиновности фигурантов, о которых заявляли их адвокаты. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, ГПУ предложила следствию собрать дополнительные доказательства.

"Мы предложили собрать дополнительные доказательства, были даны указания, что именно надо сделать. В частности, мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - добавил он.

Генпрокурор отметил, что в декабре прошлого года у следствия было достаточно доказательств для объявления подозрений фигурантам дела.

"На момент, когда начиналось расследование, объема доказательств было достаточно. Но, чтобы передать дело в суд, должно быть собрано гораздо больше доказательств, чтобы обвинение было убедительным", - сказал Рябошапка.

Также он заявил, что прокуроры настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов дела об убийстве Шеремета осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования.