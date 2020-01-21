Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ

По информации ресурса, 22 января 2020 года, накануне дня памяти святого Дионисия Олимпского, в монастыре, воздвигнутом в его честь, было совершено вечернее богослужение, в котором участвовали представители Константинопольского патриархата, Александрийской и Элладской Церквей.

Насельник афонского монастыря Филофей архимандрит Стефан покинул богослужение, в котором участвовал представитель ПЦУ «епископ» Ольвийский Епифаний (Димитриу), сообщает греческое издание «Katanixi».

На следующий день, 23 января, греческий телеканал «4Е» транслировал в прямом эфире литургию, на которой среди сослужащих иерархов и духовенства появился «епископ» Ольвийский ПЦУ Епифаний Димитриу.

В связи с этим, сообщает издание, «представитель монастыря Филофей архимандрит Стефан, как только заметил присутствие раскольника, удалился с Божественной литургии и покинул Олимпский монастырь».

Кроме того, в издании отмечают, что Эдесский Митрополит Иоиль спросил «епископа» Епифания о том, «есть ли у него каноническое рукоположение и кто его рукоположил», на что тот, якобы, ответил, что рукоположение получил от патриарха Варфоломея. И хотя данный ответ является неправдой (Димитриу был «хиротонисан» в ПЦУ – Ред.), митрополит Иоиль был им удовлетворен.

В связи с этим в «Кatanixi» спрашивают: «как возможно, что один игумен замечает присутствие раскольника и покидает храм, а митрополит в окружении диаконов, духовенства и мирян, имея информирмацию о происхождении участников (Литургии – Ред.), выдвигает непростительные оправдания своего подчинения расколу?».