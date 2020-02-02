В Индии из водопроводных кранов вместо воды полился алкоголь

Неприятная по виду и запаху смесь из пива, бренди и рома полилась из кранов 3 февраля. К счастью, сильный запах отпугивал людей от употребления этой алкогольной жидкости, однако многие жители Керала оказались лишены питьевой воды и возможности принять душ.

Жители многоквартирных домов штата Керала на юге Индии пожаловались властям на то, что из их кранов льется алкоголь. Об этом пишет «Би-би-си».

«Мы были так потрясены, — говорит владелец жилого комплекса Джоши Малекекал. — Дети не могли ходить в школу, даже их родители не могли ходить на работу».

Как выяснилось позже, такая ситуация сложилась из-за решения чиновников, однако они даже не догадывались, что может произойти нечто подобное.

Оказалось, что из кранов полился алкоголь, конфискованный у бутлегеров (подпольных торговцев алкоголем. — Esquire). На прошлой неделе власти решили наконец утилизировать все 6 тысяч литров изъятого спиртного и слили все в большую яму. Однако недалеко от этой ямы расположен колодец, который снабжает питьевой водой жителей 18 квартир, и жидкость туда просочилась.

После жалобы жителей чиновники приняли меры: скважину начали очищать от алкоголя, также была организована доставка питьевой воды. При этом процесс очистки скважины может занять целый месяц.