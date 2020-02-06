Илон Маск призвал подписчиков удалиться из Facebook

Илон Маск призвал пользователей Facebook удалить свои аккаунты. Владелец Tesla и SpaceX ответил на твит американского актера Саши Барона Коэна, который раскритиковал социальную сеть за чрезмерный контроль над информацией. К своему твиту Коэн прикрепил карикатурное изображение владельца Facebook — миллиардера Марка Цукерберга в образе Юлия Цезаря.

«Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 млрд человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 млрд человек. Почему же мы позволяем одному человеку контролировать информацию для 2,5 млрд человек? Facebook должно регулировать государство, а не император», — написал Коэн.

Маск, который активно пользуется твиттером, ответил на пост Коэна: «#DeleteFacebook. Это отстой».

В 2018 году Маск удалил из Facebook профили SpaceX and Tesla. В твиттере миллиардер объяснил,что это решение не имело никакого политического подтекста — Facebook ему «просто не нравится».

Маск говорил, что сам он не пользуется и никогда не пользовался Facebook. При этом говоря о другой принадлежащей Марку Цукербергу соцсети — Instagram, бизнесмен ответил, что с Instagram пока «все в порядке» и она «довольно независима».