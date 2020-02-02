У коронавируса из Китая появилось официальное название

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами.

Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации.

"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19", - заявил он.



