У коронавируса из Китая появилось официальное название

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами.
Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации.
"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19", - заявил он.
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Отметим, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.