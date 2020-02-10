Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко во вторник, 11 февраля 2020, сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября 2019 41 раз звонила на линию «102» и сообщала о заминировании местных судов, а также Центра предоставления административных услуг (ч. 2 ст . 259 УК Украины). При этом ни разу факт минирования не подтвердился.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Сумской области.

Установить личность «минеркы» удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции Сумщины. Ведь, учитывая профессию, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически меняла симкарта и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное.

Сейчас 39-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированного обыска у нее обнаружено и изъято мобильные телефоны, с которых она осуществляла телефонные звонки на линию «102». В то же время добыто другие неопровержимые доказательства ее причастности к указанному преступлению. Более того, задержана призналась в содеянном.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.