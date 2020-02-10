 

Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.

События Вчера, 20:5866
Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко во вторник, 11 февраля 2020, сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября 2019 41 раз звонила на линию «102» и сообщала о заминировании местных судов, а также Центра предоставления административных услуг (ч. 2 ст . 259 УК Украины). При этом ни разу факт минирования не подтвердился.
Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Сумской области.
Установить личность «минеркы» удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции Сумщины. Ведь, учитывая профессию, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически меняла симкарта и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное.
Сейчас 39-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированного обыска у нее обнаружено и изъято мобильные телефоны, с которых она осуществляла телефонные звонки на линию «102». В то же время добыто другие неопровержимые доказательства ее причастности к указанному преступлению. Более того, задержана призналась в содеянном.
Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Сумская, область, задержание, адвоката, минирование, ложное, 7dniv, 7dnivinfo  
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину

Новости по теме

Выяснилось, что более 10 сотрудников СБУ завязаны на киллерах Шеремета
Выяснилось, что более 10 сотрудников СБУ завязаны на киллерах Шеремета
10-фев-2020, 19:10
Более 500 украинцев находятся на территории Китая
Более 500 украинцев находятся на территории Китая
30-янв-2020, 23:28
СБУ получили дело Дыминского
СБУ получили дело Дыминского
15-янв-2020, 18:32
Меру пресечения Арбузову избрал ВАКС
Меру пресечения Арбузову избрал ВАКС
3-янв-2020, 20:44
Представили нового прокурора области в Сумах
Представили нового прокурора области в Сумах
21-дек-2019, 19:58

Последние новости

Вчера, 2020-02-11
20:58
События
Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
19:19
Политика
Лутковскую уволил Зеленский и нашел ей замену
19:16
События
У коронавируса из Китая появилось официальное название
19:11
Политика
Политического убежища в Германии просит Онищенко
19:09
Политика
О готовности к прямым переговорам с Палестиной заявил Израиль
19:07
Политика
К миру с Израилем привержена Палестина, заявил Аббас
16:22
События
Суд отпустил предполагаемых участников кровавого побоища в Мукачево, задержанных ранее спецслужбами.
16:12
События
Львовский мэр Садовой взял в заложники останки советского разведчика Николая Кузнецова
16:08
События
Илон Маск призвал подписчиков удалиться из Facebook
15:53
События
В Индии из водопроводных кранов вместо воды полился алкоголь
15:16
Политика
Новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум
15:13
Политика
После назначения Ермака главой ОП, Путин назначил его приятеля заместителем Главы своей Администрации
15:06
Политика
О необходимости доработки закона "О медиа" заявили в Раде
14:58
Политика
Снять санкции с Азарова и Ставицкого на следующей неделе планирует ЕС
14:56
Политика
"Очищение" партии "Слуга народа" анонсировал Зеленский
14:54
Политика
Зарплаты министров за январь обнародованы
14:06
Политика
Вопреки санкциям Россия нарастила экспорт нефти в США
12:24
Политика
Срочная новость: Главой офиса Президента Украины назначен Андрей Ермак
12:15
События
Коронавирус охватит 2/3 населения земли
12:06
События
Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ

Новости ТОП-7

Гороскоп на сегодня (10.02.20)26588
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли11028
В Нижних Воротах на Закарпатье, несколько часов назад произошел вооруженный инцидент с участием спецслужб2429
Выяснилось, что более 10 сотрудников СБУ завязаны на киллерах Шеремета2085
Мотивы таиландского стрелка стали известны685
Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ615
Учёные сделали сенсационное открытие! Коронавирус передаётся через канализацию!350

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15306
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28717
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581007
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53615
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21897
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19629

События

Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко во вторник, 11 февраля 2020, сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября
Вчера, 20:5867
У коронавируса из Китая появилось официальное название
У коронавируса из Китая появилось официальное название
Коронавирус назвали Covid -2019
Вчера, 19:16101
Суд отпустил предполагаемых участников кровавого побоища в Мукачево, задержанных ранее спецслужбами.
Суд отпустил предполагаемых участников кровавого побоища в Мукачево, задержанных ранее спецслужбами.
Задержанных на посту "Нижние Ворота" отпустили сегодня в Ужгороде под залог
Вчера, 16:2276
Львовский мэр Садовой взял в заложники останки советского разведчика Николая Кузнецова
Львовский мэр Садовой взял в заложники останки советского разведчика Николая Кузнецова
Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика
Вчера, 16:12109
Илон Маск призвал подписчиков удалиться из Facebook
Илон Маск призвал подписчиков удалиться из Facebook
Илон Маск призвал пользователей Facebook удалить свои аккаунты
Вчера, 16:08163
В Индии из водопроводных кранов вместо воды полился алкоголь
В Индии из водопроводных кранов вместо воды полился алкоголь
Из кранов жилых домов полился «коктейль» из пива, бренди и рома, но жителям было
Вчера, 15:5387
7 Днів