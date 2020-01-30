Прогремел двойной взрыв в Амстердаме

В пресс-службе полиции сообщают, что пострадавших, пока что, нет. По адресу, где произошел взрыв, зарегистрированы четыре компании.

В Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

"Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении делового здания, незадолго до 8 часов утра, предположительно вызванный взрывом бомбы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.