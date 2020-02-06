Больше 1 тысячи погибших от коронавируса в Китае

Центральная провинция Хубэй, эпицентр вспышки, сообщила о 94 смертельных случаях, в то время как в столице провинции Ухань погибло 72 человека.
Число погибших от вспышки коронавируса в материковом Китае по состоянию на на конец вторника 11 февраля достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
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Во всем материковом Китае во вторник было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных инфекций, что является самым низким показателем с 30 января. Общее накопленное число к настоящему времени достигло 44 653 человек.