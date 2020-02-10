На круизном лайнере в Японии число зараженных коронавирусом возросло до 174

По данным общественного вещателя NHK, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Еще 39 человек, включая одного сотрудника, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что в Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. В понедельник, 10 февраля положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек.