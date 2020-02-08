Певицу Наргиз выдворили из России в родной кишлак

После скандала с продюсером Максимом Фадеевым творческий путь певицы кажется весьма тернистым.

По словам Наргиз, ее буквально затравили в Сети, а недавно организаторы отменили музыкальные мероприятия сразу в двух городах. «Ввиду событий намедни, могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же, как и проплаченная травля в социальных сетях, был четко спланирован лицами, заинтересованным в моем творческом и моральном уничтожении. Другого объяснения этому идиотизму пока предположить сложно», — заявила певица.

На самом деле никакой "проплаченной травли” в соцсетях не было и нет.

Просто в октябре 2019 пьяная в усмерть Наргиз материлась со сцены Уссурийске, вместо концерта.

А в декабре 2019 вишенкой на торте стало ее отвратительное русофобское интервью "В Раше мафия и по улицам ходят медведи”:

– Может, перевезёшь? Что, в Америке-то? – спросила Собчак.

– Моих американских детей в Россию? Нет. Я сама здесь чувствую себя незащищённой абсолютно, – ответила Наргиз.

– Почему?

– Я не знаю, я настолько привыкла уже к этой системе – системе, которая работает ради народа, всё для людей. Удобно…

– Это в Америке, ты имеешь в виду, – уточнила Собчак.

– Да! Для детей…

– А здесь? – снова задала уточняющий вопрос Ксения Собчак.

– Здесь как-то вроде есть, а вроде и ничего и нет. Копнёшь так чуть-чуть.

– То есть ты считаешь, что дети были бы в меньшей безопасности здесь? Или что?

– Конечно, – ответила Наргиз. – В меньшей. И во-первых, они уже полные американцы. Они ходили там… и школу они там закончили, и каллыджи (колледжи – с характерным акцентом – ред.), вся их жизнь полностью там. У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша – это мафия.

"В Раше мафия и по улицам ходят медведи”?