Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета

Полиция заявляет, что сторона защиты подозреваемой Яны Дугарь предоставляла ложную информацию об ее алиби.

Национальная полиция обнародовала дополнительные данные досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Первая попытка манипуляции информацией состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугар: 13 декабря 2019 адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемый находилась за границей ", - сообщают в полиции.

По заявлению полиции, это видео было опубликовано в другой день - 07.11.2019 и в то время подозреваемая будто бы находилась в Украине в городе Покровск.