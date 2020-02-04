Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.

В украинском учебнике по географии для шестого класса разместили карту из игры The Elder Scrolls V: Skyrim. На это в своем Facebook обратила внимание журналистка Анна Чабарай.

Карта Скайрима размещена на 36-й странице учебника в разделе «Земля на плане и карте». Учебник издали в 2014 году, его авторы — В. Пеструшко и Г. Уварова.

The Elder Scrolls V: Skyrim — это пятая часть серии компьютерных игр The Elder Scrolls. Она разработана студией Bethesda Game Studios и выпущена 11 ноября 2011 года для Windows, Playstation 3 и Xbox 360.