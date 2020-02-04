 

Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.

События Сегодня, 20:2073
Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.
В украинском учебнике по географии для шестого класса разместили карту из игры The Elder Scrolls V: Skyrim. На это в своем Facebook обратила внимание журналистка Анна Чабарай.
Карта Скайрима размещена на 36-й странице учебника в разделе «Земля на плане и карте». Учебник издали в 2014 году, его авторы — В. Пеструшко и Г. Уварова.
The Elder Scrolls V: Skyrim — это пятая часть серии компьютерных игр The Elder Scrolls. Она разработана студией Bethesda Game Studios и выпущена 11 ноября 2011 года для Windows, Playstation 3 и Xbox 360.
 
 
Автор учебника Игорь Щупак заявил, что специально оставил актера на фотографии 1932 года, где изображены строители небоскреба в Нью-Йорке, и решил использовать это фото как тест на внимательность.
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Теги: news, новости, Украина, Skyrim, География, учебник, 7dniv, 7dnivinfo  
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