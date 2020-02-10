Доставку посылок в Китай приостановила "Укрпошта"

Сообщается, что, несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну.

краинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" из-за коронавируса в Китае приостановила доставку посылок в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрпошты".

Также сообщается, что все принятые до 11 февраля отправления будут доставлены, но сроки доставки могут быть изменены.