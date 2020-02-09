8 закарпатцев погибло в результате аварии в Псковской области

В Псковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком — 8 погибших.

Большегруз «Вольво» с белорусскими номерами и частный (не транспортный) «Мерседес» столкнулись в Пустошкинском районе. Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все — граждане Украины из Закарпатья.

Водителя фуры Вячеслава Рябова (Белоруссия) и единственного выжившего пассажира «Мерседеса» Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Тела погибших в Псковской области извлекают из-под того, что раньше было микроавтобусом. Двоих пострадавших отвезли в поликлинику Великих Лук.

Предварительная причина аварии: водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Предварительно, 8 погибших, все — украинцы, ехавшие домой с заработков из Санкт-Петербурга.



