МИД Украины подтвердил, что в ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в своём комментарии сообщила, что: "13.02.2020 в 00:29 (по местному времени) вблизи д. Рудо Пустошкинского района Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика".

По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, еще 1 украинец получил травмы средней степени тяжести.

Пресс-секретарь МИД уточнила, что пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Всего в микроавтобусе находились 8 пассажиров и водитель.