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События Сегодня, 12:4171
МИД Украины подтвердил, что в ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в своём комментарии сообщила, что: "13.02.2020 в 00:29 (по местному времени) вблизи д. Рудо Пустошкинского района Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика".
По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, еще 1 украинец получил травмы средней степени тяжести.
Пресс-секретарь МИД уточнила, что пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
Всего в микроавтобусе находились 8 пассажиров и водитель.
 
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