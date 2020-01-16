 

Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин

События Сегодня, 16:2039
Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин
По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.
Наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.
"Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные траты, которые они произвели", - сказал Путин.
Напомним, в декабре 2019 года Путин заявлял, что только у России есть гиперзвуковое оружие. Он также подчеркнул, что Москва впервые в истории опережает других по уровню развития передовых вооружений.
"Советский Союз всегда догонял США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам. На сегодня у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - заявил Путин.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Путин, гиперзвуковое, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Нового премьер-министра России назначил Путин
Нового премьер-министра России назначил Путин
16-янв-2020, 23:52
Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера
Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера
15-янв-2020, 18:28
Путин предложил Медведеву новую должность
Путин предложил Медведеву новую должность
15-янв-2020, 18:26
Мораторий на испытания ядерного оружия не продлит КНДР
Мораторий на испытания ядерного оружия не продлит КНДР
1-янв-2020, 11:40
В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными
В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными
30-дек-2019, 19:39

Последние новости

16:22
События
Сотрудник полиции устроил стрельбу в Харькове
16:20
События
Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин
14:29
Политика
Запрос России по фигурантам дела МН17 отклонили Нидерланды
14:27
Политика
Состав СНБО сменил Зеленский
14:22
Политика
В Украине уже активно ведется наступление на права работников
12:41
События
МИД Украины подтвердил, что в ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован
12:38
События
8 закарпатцев погибло в результате аварии в Псковской области
12:35
Политика
Рост сумм в платежках за тепло пояснили в "Киевтеплоэнерго"
12:32
События
Доставку посылок в Китай приостановила "Укрпошта"
09:53
События
В Telegram появился бот, который сводит все разговоры к сексу
09:48
События
Задерживая беглеца в Киеве полиция открыла стрельбу на мосту Метро
09:45
Политика
Интересы Януковича защищал первый замглавы ГБР
09:38
События
Автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
09:36
Политика
Заседание Совбеза ООН по Украине запросила Россия
09:27
События
Гибель 8 украинцев в аварии в России подтвердили в ГСЧС
09:24
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (13.02.20)
09:19
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 13 Февраля
Вчера, 2020-02-12
20:20
События
Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.
20:15
Политика
Санкции против РФ без прогресса "Минска" ЕС не будет пересматривать
20:13
Политика
расследование в отношении экс-нардепа Колесникова завершило НАБУ

Новости ТОП-7

Выяснилось, что более 10 сотрудников СБУ завязаны на киллерах Шеремета2637
Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ991
Кошмары украинской олигархии885
Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.635
Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета561
Учёные сделали сенсационное открытие! Коронавирус передаётся через канализацию!456
В магазинах Польши будут обыскивать украинцев на предмет воровства316

Досуг

Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
Сегодня, 14:1255
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
Вчера, 11:391585
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15402
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28807
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581149
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53698

События

Сотрудник полиции устроил стрельбу в Харькове
Сотрудник полиции устроил стрельбу в Харькове
В результате стрельбы в Харькове пострадал человек
Сегодня, 16:2234
Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин
Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин
Путин снова заявил о военном превосходстве России
Сегодня, 16:2044
МИД Украины подтвердил, что в ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован
МИД Украины подтвердил, что в ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в своём комментарии сообщила
Сегодня, 12:4172
8 закарпатцев погибло в результате аварии в Псковской области
8 закарпатцев погибло в результате аварии в Псковской области
В Псковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Сегодня, 12:3891
Доставку посылок в Китай приостановила "Укрпошта"
Доставку посылок в Китай приостановила "Укрпошта"
Принятые до 11 февраля отправления будут доставлены
Сегодня, 12:3265
В Telegram появился бот, который сводит все разговоры к сексу
В Telegram появился бот, который сводит все разговоры к сексу
Пользователь Twitter под ником Дипмиссия Уругвая представил Telegram-бот Neurofanfic
Сегодня, 09:5398
7 Днів