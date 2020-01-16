Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин

По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.

Наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

"Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные траты, которые они произвели", - сказал Путин.

Напомним, в декабре 2019 года Путин заявлял, что только у России есть гиперзвуковое оружие. Он также подчеркнул, что Москва впервые в истории опережает других по уровню развития передовых вооружений.