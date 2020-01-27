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События Сегодня, 16:2234
Сотрудник полиции устроил стрельбу в Харькове
Сегодня ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал. Полицейский произвел три выстрела для остановки автомобиля.
В Харькове патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.
Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований открыло дело по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.
Отметим, в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили о задержании стрелявшего полицейского. Задержан командир одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области.
"Работник патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, в результате чего был ранен гражданин, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
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