Сотрудник полиции устроил стрельбу в Харькове

Сегодня ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал. Полицейский произвел три выстрела для остановки автомобиля.

В Харькове патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований открыло дело по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили о задержании стрелявшего полицейского. Задержан командир одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области.