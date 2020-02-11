Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Японии

В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа, очаг которого находится на материковом Китае.

Об этом заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, передает Reuters.

По его словам, от коронавируса умерла 80-летняя женщина в префектуре Канагава. Эта префектура граничит со столичным регионом Токио.

До этого издание The Guardian опубликовало материал и привело мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.