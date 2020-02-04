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События Вчера, 19:53114
Hyperloop не за горами: в Украине начинают закрывать железнодорожные станции
"Малодеятельные" грузовые железнодорожные станции в Харьковской области могут закрыть.
Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации (ХОГА), это может привести к прекращению деятельности предприятий, расположенных в непосредственной близости от них.
В перечень "малодеятельных" станций региона вошли Самойловка в Близнюковском районе, станции в Змиеве, Коломаке, Водяном Краснокутского района, Кегичевке, Двуречной и др.
В течение 2018-2019 гг. в Департамент агропромышленного развития ХОГА поступали многочисленные обращения от руководителей хлебоприемных предприятий, сельхозтоваропроизводителей и сахарных заводов, которые просили решить проблему.
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