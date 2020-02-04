Hyperloop не за горами: в Украине начинают закрывать железнодорожные станции

"Малодеятельные" грузовые железнодорожные станции в Харьковской области могут закрыть.

Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации (ХОГА), это может привести к прекращению деятельности предприятий, расположенных в непосредственной близости от них.

В перечень "малодеятельных" станций региона вошли Самойловка в Близнюковском районе, станции в Змиеве, Коломаке, Водяном Краснокутского района, Кегичевке, Двуречной и др.