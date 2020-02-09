 

В Украине родился аномально гигантский ребёнок.

События Вчера, 20:24120
В Украине родился аномально гигантский ребёнок.
В Житомире родился младенец весом 5 килограммов 260 граммов, рост малышки составляет 60 сантиметров.
У 38-летней мамы новорожденной богатырши это уже третьи роды, но первый и второй ребенок рождались практически вдвое меньше, сообщает ТСН. Новорожденная девочка удивила не только родителей, но и медиков. Врачи хоть и знали, что плод большой, но до конца не понимали насколько. "Во время третьего УЗИ сказали, что ребенок большой. Должна быть 4-4,2 килограмма ", - рассказывает роженица Ольга Карелина.
Как известно, женщина родила естественным путем. По словам врачей, все прошло хорошо и для мамы, и для ребенка. Такие большие дети в Житомирском областном перинатальном центре рождаются лишь несколько раз в год. "Это зависит от многих факторов. Прежде всего - это генетика. Если в семье были большие дети, то вполне естественно, что у них будут рождаться большие дети ", - пояснила заведующая родильным отделением медучреждения Марина Тищенко. Медики прогнозируют, что до года девочка будет развиваться быстрее сверстников и может весить на два килограмме больше, а с возрастом эта разница сгладится и никто не догадается, что ребенок родился с таким весом. "5,26 кг вес при рождении - это гигантский ребенок. Сейчас малышка абсолютно стабильная ", - говорит заведующая отделением новорожденных Житомирского областного перинатального центра Наталья Мадзьгун. Роженица Ольга рассказывает, что первые ее дети (сейчас им 18 и 10 лет) при рождении весили на два килограмма меньше. Девочке дали имя Катя (оно приснилось папе), а врачи прозвали ее Екатериной Великой. Через несколько дней девочку с мамой уже выпишут домой, где их с нетерпением ждет вся семья.
 

В Украине родился аномально гигантский ребёнок.
 

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Житомир, ребенок, гигант, рождение, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу
Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу
9-фев-2020, 12:37
Правила пересечения детьми админграницы с Крымом изменятся с 9 февраля
Правила пересечения детьми админграницы с Крымом изменятся с 9 февраля
8-фев-2020, 10:09
Ужесточился вопрос безопасности после прослушки Гончарука
Ужесточился вопрос безопасности после прослушки Гончарука
27-янв-2020, 13:07
Позволить украинцам менять отчество рекомендуют Раде
Позволить украинцам менять отчество рекомендуют Раде
18-янв-2020, 11:14
Пятилетняя девочка из Краснодара зарабатывает $18 млн. в год
Пятилетняя девочка из Краснодара зарабатывает $18 млн. в год
19-дек-2019, 19:45

Последние новости

Вчера, 2020-02-13
20:45
Политика
Слуги народа хотят принять закон, согласно которому подростки 14 лет смогут менять пол
20:32
Политика
К участию в новой программе НАТО готова Украина
20:31
События
Названа дата первого заседания суда в Гааге по делу катастрофы МН17
20:28
Политика
Было открыто дело против бывшего первого заместителя военного прокурора
20:24
События
В Украине родился аномально гигантский ребёнок.
19:53
События
Hyperloop не за горами: в Украине начинают закрывать железнодорожные станции
19:49
События
Главный способ инфицирования коронавирусом назвал Китай
19:47
Политика
Пакет рекомендаций для защиты прав крымчан одобрили в Раде
19:38
События
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Японии
18:17
Политика
Кандидатуру нового главы Сумской ОГА согласовал Кабмин
18:13
Политика
Отчет Сытника заслушали в Раде
17:50
События
Вся правда про коронавирус
17:48
События
Павловского под стражей оставил апелляционный суд
16:22
События
Сотрудник полиции устроил стрельбу в Харькове
16:20
События
Бессмысленным сдерживание России сделало гиперзвуковое оружие - Путин
14:29
Политика
Запрос России по фигурантам дела МН17 отклонили Нидерланды
14:27
Политика
Состав СНБО сменил Зеленский
14:22
Политика
В Украине уже активно ведется наступление на права работников
12:41
События
МИД Украины подтвердил, что в ДТП микроавтобуса в России погибли 8 украинцев, еще один травмирован
12:38
События
8 закарпатцев погибло в результате аварии в Псковской области

Новости ТОП-7

Минобразования издевается над украинскими школьниками. В этот раз в учебнике по географии напечатали карту из компьютерной игры.2327
Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ1004
Кошмары украинской олигархии989
Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета616
Об угрозе срыва нормандского саммита в апреле заявил МИД России280
Илон Маск призвал подписчиков удалиться из Facebook274
Заседание Совбеза ООН по Украине запросила Россия239

Досуг

Ткани для штор: правила выбора
Ткани для штор: правила выбора
В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы
Вчера, 19:2763
Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
Вчера, 14:1270
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
12-фев-2020, 11:391711
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15410
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28813
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581159

События

Названа дата первого заседания суда в Гааге по делу катастрофы МН17
Названа дата первого заседания суда в Гааге по делу катастрофы МН17
Первое заседание пройдет 9 марта
Вчера, 20:3166
В Украине родился аномально гигантский ребёнок.
В Украине родился аномально гигантский ребёнок.
У 38-летней мамы новорожденной богатырши это уже третьи роды
Вчера, 20:24121
Hyperloop не за горами: в Украине начинают закрывать железнодорожные станции
Hyperloop не за горами: в Украине начинают закрывать железнодорожные станции
В Харьковской области могут закрыть железнодорожные станции
Вчера, 19:53116
Главный способ инфицирования коронавирусом назвал Китай
Главный способ инфицирования коронавирусом назвал Китай
Власти Китая исследует возможные варианты инфицирования коронавирусом
Вчера, 19:4990
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Японии
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Японии
От коронавируса в Японии умерла 80-летняя женщина
Вчера, 19:3869
Вся правда про коронавирус
Вся правда про коронавирус
Коронавирус: маски вас не спасут :) / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским
Вчера, 17:50145
7 Днів