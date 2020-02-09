В Украине родился аномально гигантский ребёнок.

В Житомире родился младенец весом 5 килограммов 260 граммов, рост малышки составляет 60 сантиметров.

У 38-летней мамы новорожденной богатырши это уже третьи роды, но первый и второй ребенок рождались практически вдвое меньше, сообщает ТСН. Новорожденная девочка удивила не только родителей, но и медиков. Врачи хоть и знали, что плод большой, но до конца не понимали насколько. "Во время третьего УЗИ сказали, что ребенок большой. Должна быть 4-4,2 килограмма ", - рассказывает роженица Ольга Карелина.

Как известно, женщина родила естественным путем. По словам врачей, все прошло хорошо и для мамы, и для ребенка. Такие большие дети в Житомирском областном перинатальном центре рождаются лишь несколько раз в год. "Это зависит от многих факторов. Прежде всего - это генетика. Если в семье были большие дети, то вполне естественно, что у них будут рождаться большие дети ", - пояснила заведующая родильным отделением медучреждения Марина Тищенко. Медики прогнозируют, что до года девочка будет развиваться быстрее сверстников и может весить на два килограмме больше, а с возрастом эта разница сгладится и никто не догадается, что ребенок родился с таким весом. "5,26 кг вес при рождении - это гигантский ребенок. Сейчас малышка абсолютно стабильная ", - говорит заведующая отделением новорожденных Житомирского областного перинатального центра Наталья Мадзьгун. Роженица Ольга рассказывает, что первые ее дети (сейчас им 18 и 10 лет) при рождении весили на два килограмма меньше. Девочке дали имя Катя (оно приснилось папе), а врачи прозвали ее Екатериной Великой. Через несколько дней девочку с мамой уже выпишут домой, где их с нетерпением ждет вся семья.







