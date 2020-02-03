Названа дата первого заседания суда в Гааге по делу катастрофы МН17

Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта.

Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

По ее словам, адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе, примут участие в заседании суда.

"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - отметила Кутьина.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17. Москва предлагала передать ей уголовное преследование трех россиян, обвиняемых в катастрофе. Однако Министерство юстиции и безопасности ответило, что это "не является вариантом".