О согласии с автокефалией ПЦУ заявила Румынская церковь

Сообщается, что Синод Румынской церкви на минувшем заседании принял решение о согласии с предоставлением автокефалии.

В то же время подчеркивается, что по украинскому вопросу РПЦ и Константинополь должны достигнуть консенсуса.

Румынская православная церковь согласна с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), но выступает за консенсус между Вселенским и Московским патриархатами. Об этом пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.

Также сообщается, что Румынская церковь направит своих делегатов на всеправославную встречу в Аммане, инициированную патриархом Иерусалимским Феофилом.