О согласии с автокефалией ПЦУ заявила Румынская церковь

Сообщается, что Синод Румынской церкви на минувшем заседании принял решение о согласии с предоставлением автокефалии.
В то же время подчеркивается, что по украинскому вопросу РПЦ и Константинополь должны достигнуть консенсуса.
Румынская православная церковь согласна с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), но выступает за консенсус между Вселенским и Московским патриархатами. Об этом пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.
Также сообщается, что Румынская церковь направит своих делегатов на всеправославную встречу в Аммане, инициированную патриархом Иерусалимским Феофилом.
Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что Румынская православная церковь может признать ПЦУ, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин. Кроме того, православный Бухарест выступает за создание румынского викариата в составе ПЦУ.