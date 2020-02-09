Эффективный способ лечения коронавируса нашел Китай

Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

Сообщается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

В Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передают китайские СМИ.

Отметим, чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.