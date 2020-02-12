Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили

Недавно Парламент принял за основу и в целом законопроект №2466 «О признании утратившим силу закона« О строевом уставе Вооруженных сил Украины ».
Эта новость прошла незамеченной на фоне "законотворческой» деятельности турборежимного большинства относительно принятия законов о продаже земель и двойного гражданства.
Упомянутый закон в редакции от 04.10.2018 года, в числе прочего, предусматривал приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине", на что военнослужащие отвечают: "Героям слава".