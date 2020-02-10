В Минэнергетики анонсировали рекордно низкие цены на газ летом 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале Украина, передает РБК-Украина

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынок мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль и март и лето - это будет рекордно меньшие цены.. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель

По его словам, уменьшение цены на газ дало возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались.