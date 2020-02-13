"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила Бузин.

В Европе зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса, во Франции умер 80-летний турист из Китая. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин, передает BFM TV.