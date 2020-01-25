В День рождения тёщи зять отрезал ей голову

Выяснились подробности жуткого убийства, которое произошло в пятницу, 14 февраля, на левобережье Киева.

Жертвой преступления с последующим расчленением трупа стала пожилая женщина. Полиция задержала зятя убитой. Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3. Около 15:30 один из жильцов заметил, как сосед спрятал серый мешок в подвале. Он решил проверить содержимое мешка и пришел в ужас, поскольку в нем оказалась человеческая голова. Бдительный мужчина вызвал полицию.

Подозреваемого в совершении убийства задержали в квартире. Убитой оказалась его теща. По словам соседей, у нее был день рождения.