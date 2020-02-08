Словацкий телеканал показал шокирующее видео как Украина загрязняет реки

Словацкое телевидение ТА3 показало телесюжет о том, как из Закарпатья в Словакию по реке Уж приплывает много тысяч пластиковых бутылок и другого мусора.

Словаки жалуются на то, что подобное явление повторяется по несколько раз в год. У словаков нет возможности убирать этот мусор.

Телевидение также сообщает, что в свое время Венгрия попросила Европейский союз оказать финансовую помощь в борьбе с пластиковым грязью, который прибывает в Венгрию и Словакию из Закарпатья по рекам, однако Евросоюз проигнорировал эту просьбу.

Время от времени Венгрия и Словакия наказывают за это Украина экологическими штрафами.

Кстати, эти бутылки в реке не рождаются. Они туда как-то попадают. Это свидетельствует о низкой экологической культуре закарпатцев.