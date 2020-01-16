Девушка из Ужгорода снялась без нижнего белья для журнала Playboy

Людмила Анталовци уже несколько лет увлекается фотосъемкой в ​​стиле «ню», хотя раньше работала свадебным фотографом. Сегодня девушка путешествует по миру, совмещая работу с путешествиями.

А 2019 был знаковым для нового увлечения Людмилы - ее фото из Португалии опубликовал журнал Playboy Украина.

В поисках вдохновения для творчества она побывала в уникальных райских местах нашей планеты: частные Мальдивские острова, виллы Барселоны, глубокие синие воды рядом со скалами на Майорке, Кипр, дикая природа Португалии, откуда фото были опубликованы в журнале Playboy, также незабываемые приключения в Рио-де-Жанейро.