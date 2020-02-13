С 1 марта в Бельгии будут сажать в тюрьму за пропаганду традиционных семейных ценностей

Если раньше стать фигурантом уголовного дела в Бельгии можно было только за навязывание гетеросексуальности несовершеннолетним, то теперь этот запрет распространяется на любые виды пропаганды, включая те, которые ведутся религиозными организациями и общинами. Спикер парламента Марк Кааскопер назвал принятие документа «исторической победой бельгийского народа над мракобесием и средневековыми предрассудками».
Бельгия стала первой в мире страной, где за пропаганду традиционных семейных ценностей отныне предусматривается уголовная ответственность. Соответствующий закон был принят национальным парламентом в пятницу, 14 февраля после целого года долгих обсуждений и дискуссий.
Закон вступает в силу с 1 марта 2020 года. Правительство оставляет за собой право производить запись и экспертизу выступлений публичных деятелей и религиозных проповедников. Особо тяжким преступление будет считаться в случае, если оно было совершено родителями в отношении собственных детей – в этом случае адептам гетеросексуальной ориентации грозит от 7 до 15 лет лишения свободы и гарантированное пожизненное лишение родительских прав.