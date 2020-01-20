Полиция открыла дело по факту захвата рыбаков в Азовском море

Полиция Автономной республики Крым и Севастополя открыла дело по факту захвата украинских рыбаков в Азовском море. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.
По ее словам, сегодня полиция открыла уголовное производство по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства) по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту.
По данным следствия, оккупационные силовики в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.