Полиция открыла дело по факту захвата рыбаков в Азовском море

Полиция Автономной республики Крым и Севастополя открыла дело по факту захвата украинских рыбаков в Азовском море. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

По ее словам, сегодня полиция открыла уголовное производство по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства) по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту.